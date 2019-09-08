2019/09/08 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان تكشف حقيقة وجود خمسة آلاف معتقل من كركوك في سجون الاقليم كشفت داخلية كردستان، حقيقة وجود خمسة آلاف معتقل من سكان كركوك في سجون الاقليم.وقالت الداخلية في بيان إن "وسائل إعلام عربية ومحلية تداولت مؤخراً تقارير تفتقد إلى الموضوعية والدقة والمهنية، زعمت فيها وجود نحو "خمسة آلاف" معتقل من سكان كركوك يقبعون في سجون باربيل والسليمانية".واضافات أن "التقارير احتوت على جملة من المعلومات والأرقام المضللة وغير الدقيقة، مستندةً في ذلك إلى تصريحات مجانبة للحقيقة وغير مسؤولة من شخصيات لطالما التزمت الصمت في الوقت الذي كانت فيه مناطق واسعة، قاب قوسين أو أدنى من السقوط بيد أعتى عدو عرفته البشرية في التاريخ الحديث {داعش}، لولا تدخل البيشمركة والآسايش في اللحظة الحاسمة".واكدت أن "ما تضمنته تلك التقارير لا تعدو كونها اتهاماً مُستهلكاً يتكرر بين حين وآخر، فإنها تطالب وسائل الإعلام، بمختلف توجهاتها وداعميها، بالتدقيق قبل إعادة الترويج لتقارير معدةً سلفاً من جهات تسعى لتشويه سمعة الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان".وبينت أن " وزارة الداخلية في إقليم كوردستان تود أن تعيد ما تطرقت إليه مراراً، من أن الادعاءات السياسية عن وجود معتقلين من سكان كركوك وغيرها في سجون الإقليم، لا أساس لها من الصحة، وأن أبواب سجون الإقليم مفتوحة أمام المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية والمحلية للتحقق من ذلك".واشارت الى ان "من المؤسف أن يستند مروجو هذه الاتهامات الباطلة، إلى مزاعم أشخاص من أمثال راكان الجبوري {محافظ كركوك وكالة}، الذي يمارس أساليب مخالفة للدستور وكل القوانين والأعراف، من تعريب وتهجير، والاستيلاء على الأراضي والاستحواذ على ممتلكات مختلف مكونات كركوك".وتابعت: "نؤكد للجميع، أن هذه التصريحات المسيئة، لن تنعكس إلا على مطلقيها، ولن تثني إرادتنا، بل ستزيد إقليم كوردستان عزماً وإصراراً على البقاء، مثلما عهدتموه، ملاذاً آمناً لجميع المضطهدين ومن دون تمييز".

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