مجلس الوزراء يفعل قانون حماية المنتجات العراقية

2019/09/08 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس الوزراء يفعل قانون حماية المنتجات العراقيةوافق مجلس الوزراء على تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية.وبحسب وثيقة لمكتب النائب محمد شياع السوداني إن "مكتب رئيس الوزراء احال قانون حماية المنتجات العراقي الى المجلس الوزاري للاقتصاد بغرض تفعيله".

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