قائممقام قضاء سنجار لـ

2019/09/08 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اتهم قائممقام قضاء سنجار محما خليل، ارادات واجندات خارجية، تعمل على عدم عودة النازحين الايزيدين الى قضاء سنجار.

وقال خليل لـ "العهد نيوز"، اليوم

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