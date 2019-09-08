الجيش الإماراتي ينسحب من القصر الرئاسي في عدن

2019/09/08 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الأحد، بأن الجيش الإماراتي انسحب من القصر الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي اليمن، وأخلى مواقعه بشكل كامل.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدرين حكومي وآخر في قيادة التحالف العربي، قولهما إن "القوات الإماراتية غادرت قصر معاشيق الرئاسي، مساء أمس السبت، وأخلت مواقعها فيه بالكامل".

وأضافا أن: "القوات الإماراتية المنسحبة نقلت دبابات ومدرعات وأسلحة ثقيلة على متن 5 ناقلات صوب مقرها الرئيسي في البريقة".

وأشارا إلى أن "عددا من القيادات الإماراتية لاتزال في قصر معاشيق في انتظار وصول طائرة عسكرية لنقلهم صوب معسكر قيادة قوات التحالف".

ودخلت القوات الإماراتية قصر معاشيق أواخر العام 2015.

وكانت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، سيطرت في العاشر من آب الماضي، على قصر معاشيق دون قتال، بعد سيطرتها على معسكرات ومؤسسات الدولة في مدينة عدن، بما فيها مقر الحكومة اليمنية، إثر مواجهات دامية مع قوات الحماية الرئاسية استمرت 4 أيام سقط خلالها نحو 40 قتيلا و260 جريحا، بحسب الأمم المتحدة.

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