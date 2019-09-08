داعش يتبنى تفجير سوق في الفلبين

2019/09/08 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

تبنى تنظيم داعش الإرهابي، التفجير الذي استهدف سوقاً شعبية جنوبي الفلبين وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص في ساعة مبكرة من صباح يوم أمس السبت.

وقال التنظيم في بيان أصدره في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إن التفجير كان بواسطة دراجة نارية مفخخة وأدى لإصابة سبعة مسيحيين فلبينيين في سوق عامة، بحسب وكالة "رويترز".

ويتزامن التفجير مع زيادة حدة التوتر في جنوب الفلبين المضطرب بعد وقوع ثلاثة تفجيرات خلال العام الحالي قالت السلطات إنها كانت تفجيرات انتحارية لإرهابيين مرتبطين بتنظيم داعش.

وقال الجيش الفلبيني إن هذا كان رابع تفجير تشهده تلك المنطقة خلال 13 شهرا، مضيفا أن جماعة إرهابية تعمل في مدينة إيسولان ذات الأغلبية المسيحية بإقليم سلطان قدرات من بين المشتبه بهم.

وأظهر مقطع مصور وقوع تفجير السبت في ساحة انتظار للدراجات النارية.

وقال الميجر ارفين ايناسينس المتحدث العسكري بالمنطقة، في مؤتمر صحفي، إن شحنة ناسفة بدائية وضعت بجانب دراجة نارية مركونة.

وأدى تفجير قام به أشخاص يشتبه بأنهم أعضاء في جماعة مؤيدة لتنظيم داعش إلى إصابة مالا يقل عن 18 شخصا في مطعم في سلطان قدرات بمنطقة مينداناو في نيسان الماضي.

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