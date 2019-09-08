الأمن النيابية تقدم مقترحاً يخص

2019/09/08 | 08:11

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية سعيها خلال الفصل التشريعي الحالي -الذي جرى تأجيل جلساته إلى ما بعد العاشر من محرم- لإضافة بعض الفقرات والملاحظات على قانون التجنيد الالزامي تمنع ملاحقة أو محاسبة المتخلفين عنه بسبب كثرة أعداد المتطوعين في حال أقر وتم تطبيقه.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا آل حيدر في تصريح صحفي ، أن “لديه ملاحظات بشأن قانون (خدمة العلم) ستتم إضافتها، وهي أن لا تكون هناك متابعة أو محاسبة للذين يتخلفون عن الالتحاق ، مع منعهم بالمقابل عن السفر او التوظيف في دوائر الدولة بسبب تخلفهم”.

وأكد : إن “هذا القانون لا يزال لدى مجلس شورى الدولة ولم يتم التطرق إليه في البرلمان، وتم الاتفاق عليه نيابياً قبل أربع أو خمس سنوات ورفعه الى مجلس الوزراء ومن ثم الى البرلمان وأعيد الى مجلس شورى الدولة ولا يزال هناك بسبب موقف سياسي من بعض الكتل التي أرادت تشكيل الحرس الوطني، وهو أمر غير ممكن”.

وأضاف، أن “لجنته أرسلت كتاباً الى مجلس شورى الدولة من أجل إرسال القانون حتى تتم دراسته وعرضه للقراءة الأولى في البرلمان، كونه من القوانين المهمة جداً التي تحظى بتأييد كبير”.

وتابع آل حيدر، أن “القانون يحتوي على جنبة مالية، لكن هذا المشروع جاء من الحكومة كونه يحتوي على رواتب للمتطوعين وتفصيلات بشأن الشهادة”، مبيناً أن “القانون يحتوي على الكثير من الأمور الاجتماعية المهمة إذ سيتعلم الشباب الانضباط والاحترام”.

وأشار من جانب أخر إلى أن “الكيان الإسرائيلي لديه 425 ألف جندي احتياط، وجيشهم يتألف من 170 ألف جندي، وكذلك إيران لديها الآلية نفسها، فلماذا لا يكون للعراق احتياط؟!”.

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وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مدنيا قتل بهجوم مسلح شنه مجهولون في قرية المخيسة (30كم شمال شرق بعقوبة)".

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