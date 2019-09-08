2019/09/08 | 08:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ،السبت، ما نسب لوزير الدفاع الكويتي عن وجود أزمة مع العراق.وذكرت الاركان الكويتية في بيان اطلعت عليه ،وكالة النعيم نيوز إنه”لا صحة لما نسب لوزير الدفاع الكويتي عن وجود أزمة مع العراق”.وتجدد الخلاف مرة أخرى بين العراق والكويت بسبب الحدود المائية بين البلدين.وتعد المنطقة البحرية الواقعة بعد النقطة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأركان الكويتية: لا صحة لما نسب لوزير الدفاع عن وجود أزمة مع العراق النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأركان الكويتية: لا صحة لما نسب لوزير الدفاع عن وجود أزمة مع العراق) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأركان الكويتية: لا صحة لما نسب لوزير الدفاع عن وجود أزمة مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).