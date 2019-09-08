2019/09/08 | 08:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التحالف يسقط طائرة حوثية مسيرة بالمجال الجوي اليمني أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، عن اعتراض وإسقاط طائرة حوثية بدون طيار في المجال الجوي اليمني، أطلقتها الميليشيات الإرهابية من محافظة عمران.وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) معادية بالمجال الجوي اليمني أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من (عمران) باتجاه المملكة".وأوضح العقيد المالكي، أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل ممارسات قواعد الاشتباك للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الأعمال العدائية والإرهابية، وهذه المحاولات البائسة واليائسة التي تعد انتهاكا واضحا وصريحا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

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