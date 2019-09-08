2019/09/08 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخوض منتخب الناشئين للكرة الطائرة مهمة صعبة أمام نظيره الاماراتي في تمام الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد على قاعة الاميرة سمية بنت الحسن في العاصمة الاردنية عمان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. منتخب الناشئين بكرة طائرة في مهمة صعبة أمام الإمارات ببطولة العرب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. منتخب الناشئين بكرة طائرة في مهمة صعبة أمام الإمارات ببطولة العرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).