2019/09/08 | 08:35

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الحشد يباشر بتطهير وتأمين مناطق وقرى شرقي ديالى

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الحشد يباشر بتطهير وتأمين مناطق وقرى شرقي ديالى

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