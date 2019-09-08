تسيير أولى الدوريات العسكرية الأمريكية التركية في المنطقة الآمنة شمالي سوريا

2019/09/08 | 08:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

باشرت القوات الأمريكية والتركية المتواجدة في سوريا، اليوم الأحد، بتسيير أولى الدوريات العسكرية المشتركة في المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالي سوريا.

وذكر موقع "RT عربية" الإخباري الروسي، في خبر مقتضب إن الدوريات تم تسييرها بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض، واستغرقت ساعتين، ومن ثم عادت القوات التركية لمواقعها داخل أراضيها.

يذكر أن أنقرة وواشنطن توصلتا مؤخرا إلى اتفاق بشأن إعلان منطقة آمنة شمالي سوريا، ووفقا لوزارة الدفاع التركية، فقد اتفقت تركيا والولايات المتحدة على إنشاء مركز تنسيق للعمليات المشتركة ومنطقة آمنة شمالي سوريا.

وصرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في وقت سابق بأن بلاده خططت لبدء تسيير الدوريات البرية المشتركة في المنطقة الآمنة، اعتبارا من اليوم الثامن من أيلول الجاري.

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