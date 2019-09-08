2019/09/08 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة ، أمس السبت، بأن أربعة مدنيين اصيبوا بانفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شرقي العاصمة بغداد.وقال المصدر ، إن ” عبوتين ناسفتين كانتا موضوعتين على جانب الطريق بمنطقة الطالبية شرقي بغداد، انفجرتا مساء أمس ما أدى الى اصابة ربعة مدنيين بجروح مختلفة”.وأضاف المصدر ، أن ” قوة أمنية وصلت إلى مكان …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة 4 مدنيين بانفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب شرقي بغداد النعيم نيوز.

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