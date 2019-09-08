2019/09/08 | 08:42

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داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير بسوق عامة في الفلبين

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن تفجير وقع في سوق عامة

في جنوب الفلبين وأدى إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة أشخاص .وأصدر التنظيم بيانا في ساعة متأخرة من مساء امس السبت حسب "رويترز"

قال فيه إن تفجير دراجة نارية أدى لإصابة سبعة مسيحيين فلبينيين في

سوق عامة.ويأتي أحدث تفجير مع زيادة حدة التوتر في جنوب الفلبين المضطرب بعد

وقوع ثلاثة حوادث خلال العام الأخير اكدت فيه السلطات إنها كانت

تفجيرات انتحارية لمتشددين مرتبطين بتنظيم "داعش" الإرهابي.وقال الجيش الفلبيني إن هذا كان رابع تفجير تشهده تلك المنطقة خلال 13

شهرا .وأضاف أن جماعة متشددة تعمل في مدينة إيسولان ذات الأغلبية المسيحية

بإقليم سلطان قدرات من بين المشتبه بهم.

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