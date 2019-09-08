2019/09/08 | 08:42

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المالية البرلمانية تزف بشرى للخريجين الاوائل من الجامعات والكليات

كشفت لجنة التعليم العالي النيابية ،الأحد، أن موازنة العام المقبل

2020 ستتضمن تعيين الطلبة الأوائل على الكليات والجامعات.

وقالت عضو لجنة التعليم، ايناس المكصوصي في تصريح صحفي : ان

"القانون 67 لعام 2017 نص على تعيين الطلبة الاوائل في الكليات

والجامعات على الملاك الدائم في الوزارات والهيئات غير المرتبطة

بوزارة" ، ً مبينة انه "من خلال التواصل مع وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي ومديرية الموارد البشرية في الوزارة تم الاتفاق

على تفعيل فقرات القانون الخاصة بتعيينالطلبة الأوائل".وأوضحت المكصوصي ان" القانون شرع منذ الدورة السابقة الا انه لم

يدخل حيز التنفيذ حتى الآن" ، مشيرة إلى ان" اللجنة تؤكد ً

دائما ان من اولوياتها الاهتمام بالاستاذ والطالب والمؤسسة

التعليمية، وحملة الشهادات العليا ومشاركة الطلبة والباحثين

بالمؤتمرات الدولية".وأضافت المكصوصي ان" اللجنة اكدت ضرورة ادراج تخصيصات مالية في

موازنة العام المقبل تتناسب مع مخرجات وزارة التعليم نظرا

لاهميتها الكبيرة في النهوض بواقع البلد".

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