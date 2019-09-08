الحكمة يعلن تبنيه خيار الإطاحة بحكومة عبد المهدي

2019/09/08 | 08:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن تيار الحكمة، عن تبنيه خيار الاطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مشيرا إلى مفاتحته كبار الشخصيات للانضمام الى جبهة المعارضة التي يعتزم تشكيلها.وقال القيادي بالتيار علي الجوراني في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “ذاهبون الى ايجاد جبهة معارضة من اجل تبديل الحكومة الحالية لأنها حكومة عاجزة”.وأضاف الجوراني، أن تياره […]

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