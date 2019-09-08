تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا للطاقة

2019/09/08 | 08:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وكالة الأنباء السعودية في ساعة متأخرة من مساء السبت أن أمرا ملكيا صدر بتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان، نجل الملك سلمان، وزيرا للطاقة بدلا من خالد الفالح.

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