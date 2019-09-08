وكالة الطاقة الذرية ترسل مفتشيها إلى إيران

2019/09/08 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةقالت وسائل إعلام إيرانية، إن المدير العام المؤقت لوكالة الطاقة الذرية، كورنل فيروتا، وصل إلى طهران، فجر الأحد، للقاء كبار المسؤولين.

وبحسب وكالة “فارس” شبه الرسمية، فإن الزيارة التي تستغرق يوما واحدا، سيلتقي خلالها فيروتا برئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأمين المجلس الاعلى للأمن القومي علي شمخاني.

وعلقت سفير ومندوب طهران في وكالة “الطاقة الذرية”، كاظم غريب آبادي، بالقول إن “هذه اللقاءات تأتي في إطار التعاون الجاري بين إيران والوكالة الذرية والمشاورات بينهما على مستوى عال”.

وكانت وكالة “الطاقة الذرية”، قالت قبل أيام، إن زيارة فيروتا “تندرج في إطار التواصل القائم بين الوكالة الدولية وإيران”، مضيفة أن هذا الأمر يشمل عملية “التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران بموجب” اتفاق فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

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