الرئيس الفلسطيني:شعبنا يرفض أي مقترحات لا تلتزم بأسس عملية السلام

2019/09/08 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس السبت، رفض الشعب الفلسطيني أي مشاريع أو خطط لا تلتزم بالأسس التي قامت عليها عملية السلام مع إسرائيل.وشدد عباس لدى لقائه في مقر الرئاسة بمدينة رام الله المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور فنيسلاند، على “ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام وفق مبدأ حل الدولتين لإقامة

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