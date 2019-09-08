2019/09/08 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد، الأحد، عن تنفيذ حملة جديدة لازالة التجاوزات عن شارع القدس ضمن مدينة الصدر شرق بغداد.وقالت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “ملاكاتها في بلدية الصدر الاولى بحملة لازالة التجاوزات الجسيمة من محيط الشارع المذكور بالاضافة الى عدد من الشوارع المحيطة به وبعد إنذارهم في وقت سابق”.وأضاف البيان أن “امانة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تنفذ حملة لازالة التجاوزات في مدينة الصدر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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