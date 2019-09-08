العمل تعد برنامجا الكترونيا لدمج المشمولين بالرعاية الاجتماعية

2019/09/08 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ستار جبار العتابي، الأحد، أن وزارة العمل بصدد إعداد برنامج الكتروني يهدف إلى دمج الأسماء القديمة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية مع الأسماء الجديدة.وقال العتابي في تصريح لـ/المعلومة/، ان لجنته “وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصدد إطلاق برنامج الكتروني دمج الأسماء القديمة مع الجديدة لشمولها برواتب […]

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