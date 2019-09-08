وفد برلماني يصل الى محافظة البصرة لمتابعة ملف ترسيم الحدود المائية بين العراق والكويت

2019/09/08 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الى البصرة صباح اليوم وفد برلماني لمتابعة ملف ترسيم الحدود المائية بين العراق والكويت.ويضم الوفد أعضاء من لجنتي الأمن والدفاع والخدمات النيابيتين ، وسيقوم بزيارة ميناء الفاو وكاسر الأمواج.وشهدت الايام الماضية خلافا بين العراق والكويت بشأن ترسيم الحدود المائية بين البلدين ./انتهى

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