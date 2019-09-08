انطلاق عملية امنية لملاحقة فلول داعش شمال شرق بعقوبة

2019/09/08 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنطلقت في محافظة ديالى صباح اليوم عملية امنية لملاحقة فلول داعش ضمن حوض حمرين شمال شرق بعقوبة .وقال مصدر امني لمراسل وكالة وطن للانباء ان قوات من لواء الرابع و ٢٤ في الحشد الشعبي بدأت بتنفيذ محاور عملية امنية وبغطاء جوي لتعقب فلول داعش في مناطق حوض حمرين شمال شرق بعقوبة .واضاف ان […]

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