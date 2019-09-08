التربية تعلن اطلاق التعيينات في تربية الانبار وتنشر رابط التقديم والشروط المطلوبة

2019/09/08 | 10:01

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، الأحد (8 أيلول 2019) اطلاق التعيينات، في مديرية تربية الأنبار، فيما نشرت رابط التقديم والشروط المطلوبة.

ولفتت الوزارة، الى ان "الموقع مفتوح لمدة 20 يوما وعلى مدار 24 ساعة"، مشيرة الى ان "تسلسل المتقدم لا يؤثر".

واردفت: "راجين من الجميع التأني في إدخال المعلومات وإكمال جميع المتطلبات بدقة لكي لا تضيع عليكم فرصة التعيين".

للدخول الى رابط وشروط التقديم انقر هــنــا

بغداد اليوم-متابعة

بالتزامن مع حلول ذكرى عاشوراء ، حصلت (بغداد اليوم)، على صور توضح اقامة مجالس عزاء بـ13 دولة من بينها دول إفريقية.

وقال رئيس قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية، الشيخ رائد الحيدري لـ(بغداد اليوم) إن "هذا النشاط ال

بغداد اليوم-بغداد

وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار، عبد الأمير الحمداني، الأحد (8 أيلول 2019) بإصدار قائمة قصيرة بجائزة الإبداع العراقي.

وذكر اعلام وزارة الثقافة في بيان، أن الحمداني "وجه بإصدار قائمة قصيرة لجائزة الإبداع العراقي، تض

بغداد اليوم - ديالى

قال مسؤول محلي في محافظة ديالى، الأحد، 08 أيلول، 2019، إن ذوي ابناء لواء ائمة البقيع التابع للحشد الشعبي، قطعوا صباح اليوم طريق بعقوبة – خانقين.

وذكر رئيس مجلس قضاء المقدادية (40كم شمال شرق بعقوبة) عدنان التميمي ف

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