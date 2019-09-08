2019/09/08 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، الأحد، عن أن موازنة العام المقبل 2020 ستتضمن تعيين الطلبة الأوائل على الكليات والجامعات.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية عن عضو اللجنة ايناس المكصوصي قولها، إن “القانون 67 لعام 2017 نص على تعيين الطلبة الاوائل في الكليات والجامعات على الملاك الدائم في الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة”، مبينةً انه “من خلال التواصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم النيابية تعلن تعيين أوائل الجامعات والكليات ضمن موازنة 2020 وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم النيابية تعلن تعيين أوائل الجامعات والكليات ضمن موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم النيابية تعلن تعيين أوائل الجامعات والكليات ضمن موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).