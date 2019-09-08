2019/09/08 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الاحد، بقطع طريق رئيسي يربط بعقوبة بخاقين في محافظة ديالى من قبل محتجين تابعين لفصيل مسلح.وقال المصدر لـ”يس عراق” ، إن “العشرات منتسبي لواء ائمة البقيع وهو احد الوية المنضوية للحشد الشعبي خرجوا في تظاهرة بمنطقة برشته وقطعوا طريق بعقوبة – خانقين للمطالبة بصرف مبالغ مالية لهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منتسبون في فصيل مسلح يقطعون طريقاً رئيساً في ديالى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منتسبون في فصيل مسلح يقطعون طريقاً رئيساً في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).