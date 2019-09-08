“بالصور”.. شارع اخر في بغداد يرى النور بعد رفع الصبات الكونكريتة عنه

2019/09/08 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلنت امانة بغداد ،اليوم الاحد، عن حملة جديدة لازالة التجاوزات عن شارع القدس ضمن مدينة الصدر شرقي بغداد.وذكرت الامانة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، ان “ملاكاتها في بلدية الصدر الاولى، قامت بحملة لازالة التجاوزات الجسيمة من محيط الشارع المذكور بالاضافة الى عدد من الشوارع المحيطة به وبعد إنذارهم في […]

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