العراق يترأس اعمال الدورة ١٥٢ لمجلس جامعة الدول العربية

2019/09/08 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يترأس العراق، اليوم الاحد، اعمال الدورة الاعتيادية الـ 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، تحضيراً لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر يوم الثلاثاء برئاسة العراق ايضا.ويبحث الاجتماع عدداً من البنود المهمة التي تخص العراق وهي اتخاذ موقف عربي موحد ازاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية وبند بشأن دعم النازحين داخليا في الدول

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