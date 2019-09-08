2019/09/08 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت امانة بغداد، الاحد، استمرارها برفع التجاوزات في جميع المناطق التابعة لها في بغداد، موضحة ان التجاوز على مداخل مقاطعة 2/10 مرصود من قبل كوادر الامانة، في حين سيتم ايصال الخدمات بعد وصول البناء الى نسبة 50%.وقال مدير العلاقات والاعلام في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ /المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد:سنرفع التجاوزات ونصل بالخدمات بعد بناء 50 % من الاراضي السكنية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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