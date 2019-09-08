2019/09/08 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية ستار جبار العتابي، الأحد، أن وزارة العمل بصدد إعداد برنامج الكتروني يهدف إلى دمج الأسماء القديمة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية مع الأسماء الجديدة.وقال العتابي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، ان لجنته “وبالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بصدد إطلاق برنامج الكتروني دمج الأسماء القديمة مع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تعد برنامجا الكترونيا لدمج المشمولين بالرعاية الاجتماعية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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