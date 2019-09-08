2019/09/08 | 10:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغدا /المركز الخبري الوطني اكدت امانة بغداد، الاحد، استمرارها برفع التجاوزات في جميع المناطق التابعة لها في بغداد، موضحة ان التجاوز على مداخل مقاطعة 2/10 مرصود من قبل كوادر الامانة، في حين سيتم ايصال الخدمات بعد وصول البناء الى نسبة 50%.
وقال مدير العلاقات والاعلام في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ المركز […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد: سنرفع التجاوزات ونصل بالخدمات بعد بناء 50 % من الاراضي السكنية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: سنرفع التجاوزات ونصل بالخدمات بعد بناء 50 % من الاراضي السكنية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال مدير العلاقات والاعلام في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة في تصريح لـ المركز […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد: سنرفع التجاوزات ونصل بالخدمات بعد بناء 50 % من الاراضي السكنية المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: سنرفع التجاوزات ونصل بالخدمات بعد بناء 50 % من الاراضي السكنية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: سنرفع التجاوزات ونصل بالخدمات بعد بناء 50 % من الاراضي السكنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).