2019/09/08 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد، عن إطلاق تعيينات مديرية تربية محافظة الأنبار.وذكر بيان للوزارة ، أنه تم إطلاق الموقع الخاص بالاستمارة الإلكترونية الخاصة بتعيينات المديرية العامة لتريية الأنبار ” .وأشار البيان , إلى أن ” إستمارة التقديم على الرابط الإلكتروني https://anbareduapps.com “.ونوه إلى , أن ” الموقع الإلكتروني مفتوح لمدة ٢٠ يوماً …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنبار ..



إطلاق تعيينات التربية النعيم نيوز.

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