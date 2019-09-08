إلى أين يمضي حزب العدالة والتنمية التركي؟

2019/09/08 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت ارتدادات خسارة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) في تركيا انتخابات رئاسة بلديتي إسطنبول وأنقرة تلقي بظلالها على المشهد السياسي التركي، وتطاول

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