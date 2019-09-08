“الحملة بين الحروب”: كيف أعادت إسرائيل رسم استراتيجيتها للتصدي للنفوذ الإيراني الخبيث في المنطقة

2019/09/08 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تعرف دولة إسرائيل السلام إلا في حالات نادرة.ويمكن القول إنها في أفضل الأحوال تنعّمت بفترات وجيزة من الهدوء فيما بين

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