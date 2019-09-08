2019/09/08 | 10:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/...اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، اعتقال متهم بترويج المخدرات شرقي الموصل.

وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان، ان "قوة مشتركة من مديرية مكافحة المخدرات ومديرية شرطة مخمور التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات دقيقة ومتابعة مستمرة القت القبض على احد مروجي المخدرات وحبوب المؤثرات العقلية داخل داره في قضاء مخمور، شرقي مدينة الموصل".

وأضاف ان "المعتقل ضبط بحوزته مادة الكرستال تقدر بحوالي ٥ غرام ، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق المادة ٢٨ من قانون المخدرات العراقي".

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