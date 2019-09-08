2019/09/08 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، اعتقال احد مروجي المخدرات في نينوى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعتقل احد مروجي المخدرات في نينوى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعتقل احد مروجي المخدرات في نينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).