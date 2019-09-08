2019/09/08 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت وزارة الداخلية، الاحد، اعتقال احد مروجي المخدرات في نينوى.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعتقل احد مروجي المخدرات في نينوى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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