2019/09/08 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت قيادة شرطة محافظة الأنبار، الأحد، عن جريمة اختطاف خلال 24 ساعة من تنفيذها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة الأنبار تكشف عن جريمة اختطاف خلال 24 ساعة من تنفيذها) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة الأنبار تكشف عن جريمة اختطاف خلال 24 ساعة من تنفيذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).