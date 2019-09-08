ملا طلال يكشف عن اكتمال إجراءات استجواب وزيرين

2019/09/08 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن كتلة الحكمة النيابية محمود ملا طلال، الأحد، عن اكتمال الإجراءات القانونية لاستجواب وزيرين خلال الفصل التشريعي المقبل، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اكتمال اجراءات وزراء آخرين.وقال ملا طلال في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الفصل التشريعي القادم سيشهد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية في استجواب خمسة وزراء”، مبينا أن “اثنين من الوزراء […]

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