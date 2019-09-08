كركوك..مقتل وإصابة ثلاثة مدنيين بحادث مروري

2019/09/08 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفاد مصدر امني عن مقتل وإصابة ثلاثة مدنين في حادث مروري شمالي كركوك.

وقال المصدر لـ “النور نيوز” انه “في ساعة متأخرة من ليلة أمس وقع حادث مروري نتيجة اصطدام بين سيارتين نوع ( كامري ) مع سيارة ( بيجو ) في منطقة دروازه شمالي المدينة”.

وتابع ان “الحادث أسفر عن مقتل مدني باسم (ه .



غ ) تولد 1996 وإصابة اثنين آخرين بأسماء (ه .ا ) و( ش .



ع ) تم نقلهما الى مستشفى ازادي لتقلي العلاج”.

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