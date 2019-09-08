ترامب يوقف المفاوضات مع طالبان بعد هجوم قتل فيه أمريكي

2019/09/08 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت أنّه ألغى “محادثات السّلام” التي يُجريها منذ عام مع حركة طالبان لإنهاء 18 عاما من النزاع في أفغانستان.

وكشف ترامب أيضا أنه كان مقررا أن يلتقي الأحد في كامب ديفيد، بشكل منفصل وفي “سرّية” تامة، كلا من الرئيس الأفغاني أشرف غني و”القادة الرئيسيّين لطالبان”.

وأضاف ترامب على تويتر “لقد كانوا في طريقهم إلى الولايات المتحدة هذا المساء” لكن “ألغيت الاجتماع على الفور”.

ولكي يبرّر قراره إلغاء محادثات السلام مع طالبان، قال ترامب “لقد اعترفوا بهجوم في كابول أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء و 11 شخصًا آخرين”.

وكتب أيضاً على تويتر “أي نوع من الناس” هم هؤلاء “الذين يقتلون الكثير من الأشخاص من أجل تعزيز موقفهم التفاوضي؟”.

وأردف “إذا لم يكن في استطاعتهم قبول وقف للنار خلال محادثات السلام المهمّة هذه، وهم في المقابل قادرين على قتل اثني عشر شخصاً بريئين، فعندئذ يُحتمَل أنّهم لا يمتلكون الوسائل للتفاوض على صفقة مجدية”.

وقتل عشرة أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة نفذته حركة طالبان في كابول، الخميس، في هجوم جديد استهدف العاصمة الأفغانية، بينما تُجري الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثات للتوصل إلى اتفاق يتيح سحب القوات الأمريكية من هذا البلد.

ووقع الانفجار في حي شاش داراك، بالغ التحصين، حيث تواجد العديد من المجمعات المهمة، بينها المديرية الوطنية للأمن، وهي جهاز الاستخبارات الأفغاني.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نصرت رحيمي، إن 10 مدنيين على الأقل قتلوا، فيما أصيب 42 آخرون بجروح.

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