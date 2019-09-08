بالوثيقة.. نينوى تعتمد البطاقة الانتخابية كوثيقة رسمية

2019/09/08 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/نينوىباشرت محافظة نينوى بإجراءات اعتماد البطاقة البايومترية كمستمسك رسمي في الدوائر الحكومية.

وبعد الطلب من الحكومة المحلية باعتماد البطاقة الانتخابية كوثيقة رسمية صدر كتاب المحافظ بالموافقة واعتمادها كوثيقة ومستمسك ثبوتي.

وألزم الكتاب موظفي دوائر نينوى بتسجيل وبتحديث سجلاتهم واستلام بطاقة الناخب الالكتروني المحدثة البايومترية (طويلة الأمد المثبتة عليها الصورة).

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