2019/09/08 | 10:15

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تعرف حالة الطقس المتوقعة للايام الاربعة المقبلة ..



والحرارة تواصل انخفاضها

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، طقس الأيام الأربعة

المقبلة وتصاف فيها ذكرى العاشر من محرم الحرام ذكرى استشهاد الغمام

الحسين وأهل بيته عليهم السلام.

وذكر بيان للهيأة ، ان "طقس يوم غد الأثنين سيكون في المناطق كافة

مشمساً مع انخفاض بدرجات الحرارة شمالاً" مشيراً الى ان "درجة

الحرارة العظمى في مدينتي بغداد وكربلاء ستكون بمعدل 41 مْ وأعلاها

في محافظة البصرة بمعدل 44 مْ".وأضاف ان طقس الثلاثاء المقبل وهو يوم عاشوراء سيكون "مشمساً في

المناطق كافة ولا تغير في درجات الحرارة عن اليوم السابق مع انخفاض

قليل لها في الجنوب".أما طقس الأربعاء "فيكون مشمساً في المناطق كافة ولا تغير في درجات

الحرارة".وأشار البيان الى ان "طقس الخميس المقبل فيكون مشمساً في المناطق

كافة مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة".

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