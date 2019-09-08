2019/09/08 | 10:15

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سوريا : بدء تسيير دوريات أميركية - تركية مشتركة في مناطق الشمال (فيديو)

بدأت واشنطن وأنقرة، الأحد، بتسيير دوريات مشتركة بين الجنود الأتراك

والأميركيين في المنطقة الآمنة في سوريا، وشوهدت أولى هذه الدوريات

بين قريتي الحشيشية ونص تل شرق مدينة تل أبيض، على أن تعود القوات

التركية لمواقعها داخل أراضيها.ونشر مقطع فيديو أظهر الدوريات الأميركية - التركية المشتركة في

المنطقة الآمنة شرق الفرات شمالي سوريا.

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