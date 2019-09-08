مليار دينار ايراداً يومياً في مركز جمرك طريبيل الحدودي

2019/09/08 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، عن تسجيل مركز جمرك طريبيل الحدودي ايراداً يوميا أمس السبت بلغ أكثر من مليار دينار.

وذكر بيان للهيئة وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “ايراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون مسجلة أعلى ايراد يرفد الموازنة العامة للدولة بعد الأيرادات النفطية”.

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