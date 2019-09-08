كتلة النصر لـ “النور”: دور القائد العام للقوات المسلحة ما زال غائباً عن المشهد

2019/09/08 | 11:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأبدت النائبة، في البرلمان العراقي عن تحالف النصر ندى شاكر، استغرابها من طرح قضية (تشكيل مديرية قوة جوية في هيئة الحشد الشعبي) مشيرة إلى الحاجة الى الاستفهام من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بشأن ذلك.

وقالت شاكر في تصريح لـ “النور نيوز” إن “قضية تشكيل قوة جوية جديدة، وتجهيزها بالطائرات، والقواعد والقضايا اللوجستية، تحتاج إلى قرون، ونحن في الأصل لدينا قوة جوية عراقية عمرها عشرات السنين، وتفاعلت خلال السنوات الماضية، مع أحداث المنطقة، وضربت أهدافًا لإسرائيل، خلال الحروب مع الدول العربية، وأعتقد نحن بحاجة إلى تدعيم تلك القوة ورفدها بالخبرات، لا تأسيس قوة من جديد بهذا الشكل”.

وأضافت، “نحن نسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة، وعدم التوسع في منح القوات المسلحة أدوارًا أخرى، غير أدوارها، إذ أن الحشد الشعبي أدى مهمة كبيرة وتضحيات في الحرب ضد داعش، وهذا لا يعني ضرورة أن يمتلك قوة جوية، إذ أن الكثير من القوى الأمنية الأخرى لا تمتلك قوة جوية بالمعنى العام”.

وأكدت أن “القائد العام للقوات المسلحة ما زال غائباً عن المشهد، منذ إعلان هذا الأمر، ونحن نتطلع إلى إيضاح منه، وسنعمل مع بدء جلسات البرلمان على الاستفهام بخصوص ذلك، فربما بالفعل هناك قضايا مقنعة بخصوص هذا التوجه”.

وكانت وثيقة صادرة من هيئة الحشد الشعبي اطلع عليها “النور نيوز”: إنه “استناداً إلى الأمر الديواني المرقم 79 لسنة 2014 والمبلغ إلينا بكتاب مكتب رئيس الوزراء والمؤرخ في 8-9-2014 والصلاحيات المخولة إلينا، ولمقتضيات المصلحة العامة، نسبنا تشكيل مديرية القوة الجوية ويكلف صلاح مهدي حنتوش مديراً للمديرية بالوكالة للتنفيذ من تاريخه أعلاه”فيما تراجعت الهيئة لاحقًا عن هذا الإعلان.

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