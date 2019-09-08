الدفاع تؤكد تورط الضباط المحالين الى المحاكم العسكرية بملفات فساد

2019/09/08 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أكدت وزارة الدفاع، اليوم الاحد، تورط الضباط والقادة المحلين إلى المحاكم العسكرية بملفات فساد مالي وإداري، فضلاً عن تلكؤ في تنفيذ مشاريع الوزارة.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء تحسين الخفاجي في تصريح صحفي تابعته "الغد برس"، إن "وزير الدفاع نجاح الشمري كلف المفتش العام في الوزارة بإجراء تحقيقات بشأن المشاريع المتلكئة التي أشرتها تقارير عن نسب الإنجاز الحكومي".

وبين أن "معطيات التحقيقات انتهت بإحالة عدد من الضباط إلى المحاكم العسكرية".

وأضاف الخفاجي ان "اللجان التحقيقية دونت أقوال كل المتهمين قبل إحالتهم إلى المحاكم العسكرية المختصة للتأكد من عمليات تلكؤ المشاريع ووجود فساد مالي وإداري"، مشيرا الى أن "الضباط أعدادهم كبيرة".

وأشار الى ان "الإدارة الجديدة لوزارة الدفاع بصدد فتح العديد من ملفات الفساد والمتعلقة بالتجهيز والتسليح وبمختلف القضايا لمكافحة عمليات الفساد في المؤسسة العسكرية".

وكان وزير الدفاع نجاح الشمري قد أحال في وقت سابق، عدد من القيادات العسكرية إلى المحاكم بناء على تقارير حكومية أشرت وجود حالات تلاعب وفساد مالي وإداري.

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