صرف 165 مليون دينار بهويات تقاعدية مزورة في الديوانية

2019/09/08 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن وجود عمليات تزوير لوثائق رسمية واختلاس رواتب تقاعدية باستخدام هويات تقاعدية ووثائق ثبوتية مزورة في محافظة الديوانية نتج عنها الاستلاء على رواتب تقاعدية بلغ مجموعها 165 مليون دينار.

وقال المكتب في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "لجنة تدقيقية من مفتشية الداخلية في محافظة الديوانية، اكتشفت صرف رواتب تقاعدية بهويات مزورة بالاعتماد على وثائق ثبوتية مزورة، بتواطؤ بعض العاملين في هيئة التقاعد الوطنية فرع الديوانية".

وبين ان "اللجنة التدقيقية ونتيجة لجمع وتحليل البيانات والمعلومات، اكتشفت حالات التزوير والاستيلاء على الرواتب التقاعدية باستخدام 7 هويات أحوال مزورة تم بموجبها اصدار 7 هويات تقاعدية، استلمت بموجبها رواتب تقاعدية من عام 2014 الى نهاية منتصف عام 2019 الجاري، وبلغ مجموع الرواتب المستلمة بموجبها 165 مليون دينار".

واضاف "الى ذلك فاتح مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية هيئة النزاهة بغية إحالة الموظفين المقصرين في هيأة التقاعد الوطنية الى القضاء وفتح تحقيق بالقضية مع المتورطين عن كيفية صرف رواتب تقاعدية بوثائق مزورة وبدون وجود أضابير تقاعدية والتوصية بتضمينهم المبالغ المهدورة والمسلمة خلافاً للقانون".

وتابع "ولا زال مكتب المفتش العام يحقق في قضية الهويات المزورة التي اعتمدت في اصدار الهويات التقاعدية للوصول الى الجناة بغية تقديمهم الى القضاء".

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