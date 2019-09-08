2019/09/08 | 11:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الكمارك العامة، اليوم الأحد، تسجيل أكثر من مليار دينار إيرادات ليوم أمس السبت في كمرك طريبيل الحدودي .وقال الهيئة في بيان لها ، اطلعت عليه النعيم نيوز , إن ” إيراداتها المتحققة تدخل في حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي العراقي والذي يخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية وبهذا تكون قد سجلت أعلى …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كمرك طريبيل يسجل إيراداً بأكثر من مليار دينار ليوم واحد النعيم نيوز.

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