2019/09/08 | 11:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد عمليات الغرب بالجيش الايراني العميد “فرهاد آریانفر”، الأحد، انه يجري مراقبة منطقة خسروي الحدودية بالطائرات المسيرة لضمان أمن زوار الاربعين المتوجهين الى العراق.واشار العميد آريانفر في تصريح للصحفيين في محافظة كرمانشاه، الى قيام الجيش الايراني بتهيئة البنية التحتية المطلوبة لتقديم مزيد من الخدمات الى زوار الاربعين الحسيني في منفذ خسروي الحدودي.وقال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش الإيراني يراقب الحدود مع العراق بالطائرات المسيرة لتأمين زوار الاربعين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الإيراني يراقب الحدود مع العراق بالطائرات المسيرة لتأمين زوار الاربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الإيراني يراقب الحدود مع العراق بالطائرات المسيرة لتأمين زوار الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).