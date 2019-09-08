2019/09/08 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:جاسم الشمري الصحافة الاستقصائيّة هي نوع من أنواع الصحافة، وعرّفها “علماء الصحافة” بأنّها “عمل صحفيّ عميق ومبتكر، يوظّف أساليب بحث منهجيّة ويستخدم سجلات عامّة وبيانات، وغالباً ما يفضح أسراراً، ويركز...أكمل القراءة ←

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (براكين الحقيقة و”أقانيم الفساد”!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (براكين الحقيقة و”أقانيم الفساد”!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اخبار العراق).