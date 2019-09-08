انهم يأخذون العراق لعالم مظلم..

2019/09/08 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سعد السامرائي لبيك يا علي ولعيون الزهراء والله أكبر واللهم صلي على محمد وال محمد مع انواع المسبة العراقية ضد اعراض الناس! ..بهذه الهتافات الطائفية قتل هؤلاء الغوغاء المتخلفين شخصا...أكمل القراءة ←

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